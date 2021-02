Una actriz portuguesa acusó que Adam Driver la agredió durante las filmaciones de El hombre que mató a Don Quijote

Adam Driver, el actor que interpretó a Kylo Ren en la nueva trilogía de Star Wars, fue acusado de agredir a una actriz durante las filmaciones de El hombre que mató a Don Quijote.

Durante una aparición en el podcast “Era O Que Faltava” de una radio de Portugal (vía NiT), la actriz Lídia Franco contó que tiene “una experiencia terrible” de su trabajo en aquella película “debido a Adam Driver”.

Franco, quien tiene 76 años y ha trabajado en un montón de series en Portugal, señaló que el protagonista de Marriage Story “puede ser un excelente actor, pero es una persona terrible”.

De acuerdo a una traducción de la entrevista publicada por la usuaria @uheeuhaha en Twitter, Franco explicó que Driver habría tenido un comportamiento arrogante durante el rodaje de El hombre que mató a Don Quijote y habría pedido que el equipo de la película dejara el set durante los ensayos en España e incluso, cuando en el rodaje en Portugal algunos técnicos se habrían negado a salir, les habría pedido que se voltearan.

De hecho, Franco dice que el comportamiento prepotente de Driver no habría terminado allí y el actor supuestamente habría pedido que los extras no lo miraran a los ojos o serían despedidos.

La actriz que también apareció en 6 Underground de Netflix planteó que Dirver habría demandado esos tratos mediante su contrato y por ende la producción no podía hacer nada al respecto.

Sin embargo, eso no es lo más grave ya que Franco quiso dejar en claro que lo que estaba contando no era una anécdota para la risa y acusó que Driver la agredió durante las filmaciones de la película.

“(Diver se portó) muy mal. Él me agredió físicamente”, dijo Franco.

“Sí (me agredió durante una escena), pero no tenía nada que ver con la escena”, aclaró la interprete antes de tachar al incidente como “un ataque camuflado con una silla”.

Franco señaló que la producción de la película condenó esa situación, sin embargo, no podían hacer nada por el mencionado contrato.

“Se acercaron a mí y me dijeron: ‘Lídia, lo que está haciendo horrible pero por contrato no podemos hacer nada. Eres libre, si quieres, de abandonar (la película)’. Y dije que no abandonaría esta película. Me quedé allí soportándolo”, sentenció.

Hasta el momento Driver no ha respondido a las acusaciones.