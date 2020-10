Una adolescente japonesa cumplió su sueño y tuvo una cita con Godzilla

Las historias de amores imposibles no son algo nuevo y de hecho durante un largo tiempo no solo han poblado a las obras de ficción, sino que también han sido parte de nuestras vidas. Pero, probablemente, muy pocas veces han escuchado de historias amor tan particular como esta.

Seira Watanabe es una adolescente japonesa de 13 años que tiene un amor imposible y no, no se trata de alguien de su escuela o circulo de amigos, sino que esta joven está enamorada de nada más ni nada menos que de Godzilla.

Como buena fanática del famoso kaiju, Seira tiene una impresionante colección de figuras del rey de los monstruos, sin embargo, su interés en el personaje no se limita a eso y su máximo sueño era tener una cita con Godzilla.

Pero lo que parecía imposible porque (lamentablemente) Godzilla es un personaje de ficción, fue concretado gracias a un programa de la television japonesa llamado Tantei! Knight Scoop.

De acuerdo a Kotaku, Tantei! Knight Scoop es un programa que se dedica a cumplir los sueños más extraños de sus televidentes, por lo que obviamente una adolescente que quería salir con Godzilla calificó para su propuesta.

Después de todo, en su carta al programa Seira escribió: “Mi amor es tan grande que me gustaría casarme con Godzilla”.

Así, como podrán ver en el video que está más adelante, el programa llegó a la casa de Seira Watanabe donde la joven dejó en claro su amor por Godzilla mostrando su colección de figuras, su impresionante rugido y los curiosos dibujos de sus sueños con el kaiju.

Todo claro antes de que el programa invitara a pasar a Godzilla desatando una ola de emociones en la niña que eventualmente salió en su cita con el rey de los monstruos.

Por supuesto, como pueden imaginar, en una cita con Godzilla hay cosas que no se pueden hacer y mientras ambos lograron visitar el museo del kaiju en la isla Awaji, el rey de los monstruos no logró comer nada pese a los intentos de su enamorada.

Finalmente la cita entre Godzilla y Seira culminó en una playa con postales dignas de una comedia romántica, un incómodo beso y una petición de matrimonio.

Pero, como ninguna explicación puede asemejarse a lo particular del video, lo mejor es que lo vean por su cuenta aquí:

Godzilla rechazó la petición de matrimonio de Seira por lo que aparentemente esta historia de amor llegó a su fin. Pero claro, la joven podrá atesorar para siempre la tarde con el monstruo de sus sueños.