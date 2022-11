Una “amnistía general”: Elon Musk planea reinstaurar a las cuentas suspendidas de Twitter

A partir de la próxima semana usuarios que han sido bloqueados de Twitter podrán volver a acceder a la plataforma o al menos eso es lo que planea Elon Musk, el actual dueño de la red social.

Durante el miércoles recién pasado, Musk realizó una encuesta en Twitter para decidir si ofrecer o no una “amnistía general” a las cuentas suspendidas que “no hayan infringido la ley o se hayan involucrado en spam atroz” y, después de 24 horas, la medición cerró con un 72,4% de votos en favor de la opción para restaurar esas cuentas.

Así, Musk confirmó que planea implementar esa medida y escribió: “El pueblo ha hablado. La amnistía comienza la próxima semana. Vox Populi, Vox Dei”

Si bien por ahora se desconoce qué cuentas serán restauradas, este movimiento de Musk no deja de ser llamativo al tomar en cuenta que previamente el empresario había señalado que aquellas decisiones serían tomadas por una especie de consejo. No obstante, aquello no se cumplió y ahora usuarios que fueron vetados bajo el sistema previo de Twitter podría volver a la red social desde la próxima semana.