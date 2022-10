Una aventura del Capitán Kirk y su padre: Los showrunners de ‘Los Anillos de Poder’ revelaron su idea descartada para Star Trek 4

Antes de que el proyecto fuese postergado indefinidamente por Paramount e incluso previo a que Matt Shakman tomara y dejara el puesto de director, Star Trek 4 estaba avanzando con J.D. Payne y Patrick McKay como guionistas.

Payne y McKay eventualmente no se quedaron con el proyecto y comenzaron a trabajar en otras iniciativas que incluyen a El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder, la serie de la Tierra Media que recientemente presentó el final de su primera temporada y ya está trabajando en su segundo ciclo.

Pero en medio de la promoción de Los Anillos de Poder, recientemente Payne y McKay pudieron hablar sobre cómo era su idea para Star Trek 4.

Durante una entrevista con Esquire el tema sobre su trabajo en aquella saga espacial surgió directamente y, después de contar que efectivamente estaban vinculados a la cuarta película de la nueva saga que arrancó en 2009, Payne contó algunos detalles de su propuesta.

Así, en primer lugar el guionista dijo que la idea de la película era reunir al Capitán Kirk con su padre, George Kirk, quien murió a bordo de de la USS Kelvin en paralelo al nacimiento de su hijo.

“Reunía a Chris Hemsworth y Chris Pine. La presunción era que a través de una peculiaridad cósmica en el mundo de Star Trek, tenían la misma edad. Iba a ser una gran aventura espacial entre padre e hijo: piensa en Indiana Jones y la Última Cruzada en el espacio. Estábamos realmente emocionados al respecto. Teníamos un villano original y una idea de ciencia ficción realmente genial tipo 2001: A Space Odyssey al centro”, dijo Payne.

Según el guionista el desarrollo de esa idea les tomó dos años y en ese proceso colaboraron con Lindsey Weber y la directora S.J. Clarkson. No obstante, el proyecto no prosperó y eventualmente pasaron a El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder.

“La película finalmente se vino abajo y realmente fue una angustia para nosotros. Es parte de lo que nos llevó hasta aquí, porque nos hizo pensar: ‘Dios, con un gran título de propiedad intelectual, grandes estrellas de cine y una historia que todos sentimos que tenía la oportunidad de ser excelente, no pudo salir adelante’. Sentimos que los vientos estaban cambiando en contra de las grandes películas, lo cual es parte de lo que nos hizo comenzar a tomarnos la televisión en serio. Eso nos llevó a Los Anillos. Pero nos hubiera encantado hacer esa película”, añadió.

Pero las revelaciones no quedaron hasta allí porque McKay continuó detallando cómo volvería George Kirk.

“Hay un episodio de Star Trek: The Next Generation llamado ‘Reliquias’ en el que encuentran a Scotty, que ha estado atrapado en un transportador durante un par de décadas, y pueden tener una aventura genial con él. Nuestra presunción era: ‘¿Qué pasaría si justo antes de que el Kelvin impactara con esa enorme nave, George Kirk hubiera intentado transportarse al transbordador de su esposa donde acababa de nacer su hijo, Jim Kirk? ¿Y si la nave no hubiera explotado por completo? ¿Y si hubiera dejado algo de basura espacial? Piensa en cuando envías un mensaje de texto y lo has escrito, pero no has pulsado enviar. Por otro lado, ven esos tres puntitos que alguien ha escrito. Es como si el transportador hubiera absorbido su patrón en el búfer de patrones, pero no lo hubiera escupido al otro lado. En realidad, era una copia guardada de él que estaba en la computadora”, explicó McKay.

“Entonces, la aventura consiste en que Chris Pine y la tripulación del Enterprise tienen que buscar los restos de la nave en el que murió su padre debido a un misterio y un nuevo villano. En la nave, se topan con el patrón de su padre. Lo transportan y él no tiene idea de que no ha pasado el tiempo y que está mirando a su hijo”, añadió. “Entonces la aventura arranca de ahí”.

Para esa propuesta Star Trek 4 no solo habría tenido que contar con Chris Pine y el resto de la tripulación del Enterprise de las nuevas películas como Zachary Quinto, Zoe Saldana, Karl Urban, John Cho y Simon Pegg, sino que también hubiese incluido a Chris Hemsowrth como George Kirk. Pero, para bien o para mal, aquella idea no prosperó y por ahora no hay otros planes formales en desarrollo para la siguiente película de Star Trek.