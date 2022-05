Una canción de Kate Bush llegó al primer puesto de iTunes gracias a Stranger Things 4

[Esta nota contiene spoilers sobre Stranger Things 4]

Otra canción de la década de los ochenta está gozando de una renovada popularidad gracias a Stranger Things. Si con el estreno de la tercera temporada reflotó “Never Ending Story” de Limahl, ahora con el cuarto ciclo de la serie sobrenatural de Netflix las reproducciones de “Running Up That Hill (A Deal With God)” de Kate Bush crecieron exponencialmente.

Después de todo, según reporta TV Line, “Running Up That Hill (A Deal With God)” llegó al primer puesto de iTunes días después del estreno del ciclo más reciente de la serie de Eleven y compañía.

Si ya vieron la cuarta temporada de Stranger Things y en particular “Dear Billy”, el cuarto episodio de ese ciclo, probablemente no tardarán en comprender que todo se debe a una escena clave donde “Running Up That Hill” comienza a sonar porque Lucas, Dustin y Steve están tratando de usar esa canción que es la favorita de Max para volver a conectar al personaje de Sadie Sink con el mundo real y así evitar que su amiga termine como otras de las víctimas de Vecna.

En ese sentido, mientras una versión de “Never Ending Story” se escuchó en el contexto de la batalla del Starcourt Mall en la tercera temporada, en el ciclo más reciente de Stranger Things la edición original de “Running Up That Hill” suena mientras Max literalmente corre por su vida.

“Running Up That Hill (A Deal With God)” se presentó originalmente en 1985 como parte del disco de Hounds of Love de Kate Bush y aunque en su momento alcanzó a esta en el Top 30 del Billboard Hot 100, ahora su distribución ha crecido enormemente.

Stranger Things 4 presentará sus dos episodios restantes el 1 de julio.