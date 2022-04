Una deidad de Calabozos y Dragones será el villano de Stranger Things 4

Tal y como se había anticipado durante este martes Netflix lanzó un esperado nuevo adelanto para la cuarta temporada de Stranger Things.

Aquel avance se presentó de la mano de un montón de escenas nuevas y, aunque algunos no tardaron en realizar memes con ciertos momentos, es innegable que gran parte de la atención se la llevó el antagonista del nuevo ciclo.

Si bien en el tráiler no se establece mucho sobre aquella escalofriante entidad, en una revisión del adelanto para IGN, el co-creador de la serie, Ross Duffer confirmó que el villano sería nada más ni nada menos que una versión de Vecna.

Aunque nació como un archiliche mortal, Vecna, es una deidad en el mundo de Calabozos y Dragones. Y, a grandes rasgos, es descrito como un personaje manipulador y despiadado.

Calabozos y Dragones

Pero obviamente la versión del personaje en Stranger Things no será una adaptación directa de lo planteado en el universo de Calabozos y Dragones. Después de todo, en la misma conversación con IGN, los Hermanos Duffer contaron que el personaje es el Pinhead, Pennywise o Freddy Krueger de esta serie. Todo mientras que tienen un punto de vista “muy específico y oscuro”.

“(Pinhead, Pennywise y Freddy Krueger) fueron los monstruos que realmente nos inspiraron esta temporada”, comentó Ross Duffer. “Algo más que realmente queríamos hacer era volver a la temporada 1 y, hacer un monstruo que pudiéramos hacer en su mayoría de manera práctica. Lo que estás viendo aquí es 90% (efectos) prácticos. Y Vecna, durante toda la temporada, es 90% práctico”.

“Queríamos una presencia en el set a la que nuestros actores pudieran reaccionar, mientras que en la tercera temporada reaccionaron a una pelota. Queríamos algo allí que realmente pudiéramos filmar, y creo que eso hace que este villano sea más aterrador, más real y tangible, y estamos muy emocionados de que la gente lo vea esta temporada”, añadió.

El trabajo prostético para concretar la apariencia de Vecna fue realizado por Barrie Gower, quien no solo realizó la apariencia de The Night King en Game of Thrones, sino que también trabajó en la serie Chernobyl. Pero claro, una y otra vez los Hermanos Duffer han insistido que esta es su temporada Game of Thrones y por ende la comparación que prevalece es la con el enemigo de Jon Snow.

Stranger Things 4 estará dividida en dos partes y su primera entrega llegará el 27 de mayo a Netflix.