Una foto del detrás de escenas ofrece el primer vistazo a Superboy en la tercera temporada de Titans

Titans ya dio a conocer vistazos al nuevo traje de Starfire y la apariencia que tendrá Red Hood en la segunda temporada de la serie pero ¿qué hay de los otros personajes? Si bien anteriormente se revelaron fotos de las filmaciones donde aparecía Brenton Thwaites como Dick Grayson y Alan Ritchson como Hank Hall, ahora surgió una foto que presenta el primer acercamiento a Superboy en los nuevos episodios de la serie.

A través de su cuenta personal de Instagram el actor Joshua Orpin quiso presentar a Pepsi, el perrito que tendrá la misión de interpretar a Krypto en algunas escenas de la serie.

De acuerdo a Orpin, Pepsi fue rescatado desde un refugio donde estaba a punto de ser sacrificado y eventualmente fue adoptado por una entrenadora canina quien lo cuidó y preparó para terminar sumándose a la producción de Titans.

El actor detrás de Superboy asegura que el perrito era muy tímido pero que, gracias a todo el tiempo que la producción de la serie tuvo que retrasarse por la pandemia, Pepsi logró adaptarse mejor y ahora pretende robarse el corazón de todos los fanáticos.

“Para colmo, también dio positivo en corazón cálido. Los retrasos que experimentamos debido a Covid-19 este año le dieron el tiempo que necesitaba para recuperarse y entrenar”, escribió el actor. “Ahora está saludable, feliz y valiente, Pepsi lo está matando frente a la cámara esta temporada”.

“Todos estamos muy orgullosos y agradecidos por su resistencia y coraje, ¡este chico es lo más cercano que puedes llegar a tener a un superhéroe de la vida real! No puedo esperar a que lo vean en tus pantallas en 2021″, añadió.

Pero Orpin no quiso cerrar las cosas con la foto de Pepsi (aparentemente el perro esta vistiendo un collar que no usará en la serie) y además compartió una foto detrás de escenas que representa el primer vistazo a Superboy en la tercera temporada y reafirma que Conner no dejará atrás la camiseta negra con el famoso símbolo y los pantalones oscuros.

La tercera temporada de Titans aún no tiene una fecha específica de estreno.