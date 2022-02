Una mujer es atormentada por misteriosas figuras en el primer avance de Men, la nueva película de Alex Garland

Cuando ya han pasado cuatro años desde el estreno de su película más reciente, Annihilation, el director Alex Garland se prepara para su regreso a la pantalla grande de la mano de Men, su nueva cinta de terror amparada por el estudio A24.

Men será protagonizada por Jessie Buckley (I’m Thinking of Ending Things, The Lost Daughter) y aunque durante esta semana se lanzó el primer avance de la película, probablemente no podrán descifrar muchas cosas sobre esta producción en base a aquel material.

Después de todo este teaser de Men es bastante críptico y, como podrán ver a continuación, en poco más de un minuto tantea que el personaje de Buckley será perseguido por misteriosas figuras.

Si están intrigados por lo que planteó ese tráiler por ahora no podemos aclarar muchas de sus dudas ya que hasta el momento la información oficial sobre Men solo revela que el personaje de Buckley se llama Harper y esta historia comenzará después de que ella decide irse de vacaciones sola a la campiña inglesa tras la muerte de su ex-marido.

En ese sentido, como anticipa el primer avance de Men, pese a que Harper quiere estar sola, eventualmente sus vacaciones se verán interrumpidas por varias presencias misteriosas.

Men fue dirigida por Garland en base a un guión escrito por él mismo y, además de Buckley, su elenco contará con Rory Kinnear (No Time to Die) y Paapa Essiedu (I May Destroy You).

El estreno de Men está programado el 20 de mayo en Estados Unidos.