Una muñeca robótica enloquece en el tráiler de M3GAN, la nueva película producida por James Wan y Blumhouse

Las historias de muñecos diabólicos nunca envejecen, prueba de ello es que la serie de Chucky recibió una segunda temporada y ahora Blumhouse pretende lanzar una nueva película de terror enfocada en una malvada muñeca.

Esta nueva película se llama M3GAN pero aunque la base de su trama es la clásica muñeca que entabla una amistad con una niña, aquí hay un componente tecnológico que empeora las cosas y transforma a M3GAN en un ser robótico de temer.

M3GAN fue dirigida por Gerard Johnstone (Housebound) y puedes ver su tráiler aquí:

“M3GAN es una maravilla de la inteligencia artificial, una muñeca realista programada para ser la mejor compañera de un niño y la mejor aliada de los padres. Diseñada por la brillante robótica de una compañía de juguetes Gemma (Allison Williams de Get Out), M3GAN puede escuchar, mirar y aprender mientras se convierte en amiga y maestra, compañera de juegos y protectora, para el niño al que está unida”, dice la sinopsis de la película. “Cuando Gemma de repente se convierte en la cuidadora de su sobrina huérfana de 8 años, Cady (Violet McGraw, The Haunting of Hill House), Gemma no está segura ni preparada para ser madre. Bajo una intensa presión en el trabajo, Gemma decide emparejar su prototipo M3GAN con Cady en un intento de resolver ambos problemas, una decisión que tendrá consecuencias inimaginables”.

M3GAN se estrenará en enero de 2023 en Estados Unidos.