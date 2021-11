Una niña se puede transformar en un panda rojo en el nuevo tráiler de Red, la próxima película de Pixar

Disney dio a conocer un nuevo tráiler para Turning Red, la próxima película de Pixar.

Esta cinta que será conocida simplemente como Red en español girará en torno a la historia de Mei, una niña de 13 años cuya vida parecía perfecta hasta que día un secreto familiar cambió por completo su forma de relacionarse con el mundo y es que, debido a un rasgo hereditario, Mei puede transformarse en un gigantesco panda rojo cada vez que siente emociones intensas.

En ese sentido, Red no solo pretende presentarse como una historia que abordará temas sobre la familia, la amistad y la popularidad de las boy bands a inicios de los 2000, sino que también se podría considerar como una versión diferente sobre la premisa de Hulk.

Red fue dirigida por Domee Shi (Bao) y puedes ver su tráiler subtitulado a continuación:

Esta cinta contará con Sandra Oh como la voz de la madre de Mei y, según recoge Variety, también contemplará nuevas canciones de Billie Eilish y Finneas.

“Red de Disney y Pixar presenta a Mei Lee (voz de Rosalie Chiang), una confiada y torpe niña de 13 años que se debate entre seguir siendo la obediente hija de su madre y el caos de la adolescencia. Su madre protectora, si no un poco autoritaria, Ming (voz de Sandra Oh), nunca está lejos de su hija, una realidad desafortunada para la adolescente. Y como si los cambios en sus intereses, relaciones y cuerpo no fueran suficientes, cada vez que se emociona demasiado (lo que es prácticamente SIEMPRE), ¡se convierte en un panda rojo gigante!”, dice la sinopsis de la película.

El estreno de Red está programado para marzo de 2022.