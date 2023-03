Una nueva imagen de Spider-Man: Across The Spider-Verse presenta a uno de los cinco universos que explorará la película

Desde que se reveló que la secuela de Spider-Man: Into the Spider-Verse sería conocida como Across The Spider-Verse la promesa de un viaje por el Multiverso arácnido ha estado presente. Así, aunque todo indica que varias cosas serán sorpresas hasta el estreno de la película, poco a poco se han presentado antecedentes sobre la historia que llevará a Miles Morales a distintas dimensiones.

Concretamente durante esta semana Empire reveló que Spider-Man: Across The Spider-Verse explorará en profundidad a cinco universos: la Tierra de Gwen Stacy, Mumbattan de Spider-Man India, New London de Spider-Punk, el nueva Nueva York de Spider-Man 2099, y un quinto mundo misterioso.

“Cada mundo es un lugar robusto”, comentó Joaquim Dos Santos, quien dirigió la película junto Kemp Powers y Justin K. Thompson. “Básicamente hemos hecho cinco películas en una”.

Cada una de esas dimensiones tendrá su propia identidad por cortesía de estilos de animación y paletas de colores distintivas. Algo que según el guionista y productor Phil Lord entregará “visuales asombrosos” para esta esperada película.

Si bien por ahora no hay mucho metraje de esas dimensiones en acción, Empire lanzó una nueva imagen que muestra a Miles Morales y Gwen Stacy peleando contra The Spot en Mumbattan, la Tierra de Spider-Man India, quien también aparece en la escena.

Spider-Man: Across The Spider-Verse se estrenará en junio.