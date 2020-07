Una nueva película de acción protagonizada por Ryan Reynolds llegará a Netflix

Si buscan Ryan Reynolds en Netflix encontrarán un puñado de películas protagonizadas por el actor, pero como evidentemente eso no es suficiente para los fanáticos del intérprete de Deadpool ni para el propio streaming, la compañía decidió comprar un nuevo proyecto de Reynolds para seguir aumentando ese aspecto de su catálogo.

En paralelo al desarrollo de Red Notice, otra película de acción para Netflix donde Reynolds compartirá la pantalla con Dwayne Johnson y Gal Gadot, desde Variety cuentan que el streaming compró los derechos una película de acción y aventuras que aún no tiene título pero que será protagonizada por Reynolds y dirigida por Shawn Levy.

El guión de esta nueva película será escrito por Jonathan Tropper (This Is Where I Leave You), quien está basando su trabajo actual en guiones que previamente habían sido desarrollados por TS Nowlin y Mark Levin y Jennifer Flackett.

Pese a que por ahora no hay más detalles sobre la trama de esta nueva película, este proyecto no será la primera colaboración entre Reynolds y Levy. Recientemente el director conocido por su trabajo en Stranger Things y Una noche en el museo colaboró con Reynolds en Free Guy, una nueva película que pretende estrenarse a fines de este año.

Netflix le compró los derechos de esta nueva película de Reynolds a Skydance Media, la misma compañía que respaldó otras populares apuestas del streaming como 6 Underground y The Old Guard. Y mientras Reynolds y Levi también se desempeñarán como productores, David Ellison, Dana Goldberg y Don Granger se encargarán de la producción para Skydance.