Una nueva trilogía de libros de Dune está en camino

El próximo estreno de la nueva película de Dune dirigida por Denis Villeneuve pretende impulsar el interés por el mundo de Paul Atreides y compañía, por lo que los responsables del universo creado por Frank Herbert no planean desperdiciar esta oportunidad para captar a nuevos fanáticos y seguir expandiendo el mundo de la famosa saga.

En ese sentido, en el marco de la reciente Comic-Con@Home, se anunció que este año se comenzará a publicar una nueva trilogía de libros de Dune.

Estos nuevos libros serán escritos por Kevin J. Anderson y Brian Herbert y estarán ambientados un año antes de la novela original de Dune escrita por Frank Herbert.

Así, estos libros que arrancarán con Dune: The Duke of Caladan se dedicarán a narrar los eventos que llevan a la historia original y específicamente abordarán más sobre la vida del padre de Paul Atreides, Leto Atreides.

Esta es la descripción de Dune: The Duke of Caladan consignada en Amazon:

“Leto Atreides, duque de Caladan y padre del Muad’Dib. Si bien todos conocen su caída y el ascenso de su hijo, se sabe poco sobre el gobernante silencioso de Caladan y su compañera Jessica. O cómo un duque de un planeta intrascendente se ganó el favor de un emperador, la ira de la casa Harkonnen, y se puso en curso de colisión con su propia muerte. Esta es esa historia.

Con paciencia y lealtad, Leto sirve al Trono del León Dorado. Donde otros conspiran, actúa el duque de Caladan. Pero los poderosos enemigos de Leto están comenzando a sentir que se está elevando más allá de su estación, y la Casa Atreides se eleva demasiado. Con enemigos invisibles dando vueltas, Leto debe decidir si las cargas gemelas del deber y el honor valen el precio de su vida, familia y amor”.

“Podríamos obtener muchos lectores nuevos, por lo que no queríamos hacer algo que estuviera en un período de tiempo muy oscuro. Queríamos algo que fuera fácilmente accesible y familiar para cualquiera que acabara de leer la primera novela de Dune“, comentó Anderson durante el panel. “Será una forma familiar de poner a todos al día a la hora de leer Dune y ver la película, así que sentimos que era el momento adecuado para presentar esta historia”.

Dune: The Duke of Caladan, el primer libro de la denominada “Trilogía Caladan”, será publicado el 13 de octubre, un poco antes del lanzamiento del cómic centrado en la Casa Atreides y el estreno de la película que aún sigue fijado para diciembre de este año.