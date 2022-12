One Punch: La historia del mejor meme de DC Comics

Un meme. En eso se convirtió uno de los momentos más emblemáticos de la legendaria Liga de la Justicia Internacional, la popular etapa - probablemente la más jocosa entre todos los productos de superhéroes - creado por Keith Giffen, J.M. DeMatteis y Kevin Maguire.

El momento en cuestión implica a Batman golpeando a Guy Gardner, el segundo Linterna Verde en importancia por aquél entonces, quien constantemente ha confrontado su autoridad durante los primeros cinco números de la serie. Guy se transforma en una verdadera piedra en el zapato y ese punto se transforma en algo que creció como una bola de nieve.

La gracia es que el murciélago noquea al Lantern de un solo puñetazo. O una piña, como bien definía la antigua traducción de los cómics de la editorial Perfil.

Y claro, nada sería lo mismo sin la gloriosa reacción de Blue Beetle ante la situación. One punch! ONE PUNCH!.

Ese momento se volvió algo tan emblemático, y celebrado entre los fanáticos del cómic, que ha sido recuperado en más de una ocasión por la misma editorial. No solo eso, sirvió para establecer lo raro que era que el hombre murciélago conduje a un equipo tan secundario como el de la época de la JLI. Sin Superman, sin Wonder Woman, teníamos a personajes como Booster Gold o Hielo.

Pero más allá de lo que fue ese momento en el cómic, posteriormente ha sido recuperado en más de una ocasión.

Los otros One Punch

En el Green Lantern #25 de los noventas, Hal Jordan se transformó en el objeto de las bravuconerías de Guy, quien buscaba ser el único Lantern en la Tierra. Lo creía casi por derecho, ya que Hal "solo" se convirtió en Linterna por estar más cerca del anillo del moribundo Abin Sur.

¿Resultado? El colorín nuevamente abajo de un solo puñetazo, aunque lograba reincorporarse mucho más rápido en esa ocasión. Aún así, su quijada se convirtió en un lugar en el que habitualmente llegaba un "charchazo" certero.

Mucho después, y marcando el paso de las grandes diferencias existentes entre Batman y Hal Jordan, el renacido Linterna Verde despacha de un solo puñetazo al hombre murciélago. Y obviamente Guy, recordando aquel viejo enfrentamiento en el que cayó cual Condorito con un tremendo "PLOP", lo celebra remarcando que "siempre" amó a Hal. Todo esto se da en Green Lantern: Rebirth #6.

Igual consideren que Batman, siendo el Bat-God inquebrantable de DC Comics, no tarda mucho en cobrarse revancha, ya que golpea de regreso a Hal para igualar el marcador. Porque claro, Batman es Batman.

Posteriormente, el mismo momento fue recuperado en el tercer año del cómic de Injustice, con John Constantine recibiendo el puñetazo por parte de Batman.

La causa son las palabras de Constatine, quien define a Batman como alguien "inservible" para confrontar el poder de The Spectre. Pero el puño de Batman cree lo contrario.

Pero aún así, este tipo de secuencias generalmente involucran a los linternas, sea cual sea.

Por ejemplo, en Red Lanterns #10 la víctima del puñetazo es Dex-Starr, el felino miembro del cuerpo de la ira, quien recibe un golpe de parte del Midnighter. Sí, ni los gatos se salvan de los "One Punch".

También está aquella vez en que Jessica Cruz baja al pobre Guy.

Tan emblemático es el momento de la JLI, que la secuencia era un gag recurrente en la alocada serie animada de Batman: The Brave and the Bold.

Batman, confrontado por Guy Gardner, lo ataca con un solo golpe. Claro que en esos dibujos animados, es G'nort quien exclama la clásica frase de Bicho Azul.

https://www.youtube.com/watch?v=F7VAgJG7vt0

El momento del "One Punch" a la larga quedó amarrado a DC Comics, transformándose en algo que de vez en cuando es homenajeado tanto como aquella secuencia de Superman cargando a Supergirl en sus brazos durante la Crisis en Tierras Infinitas.

De hecho, este año la idea volvió a ser recuperada en el cómic Supersons, pero con el hijo de Batman siendo puesto en su lugar por el hijo de Superman. Pero lamentablemente no hubo Bicho Azul.

En una columna escrita por Keith Giffen en 2008, el escritor se refirió a la popularidad de hacer referencia a la broma que creó, pero ya para ese entonces ya estaba medio aburrido de todo. "Nunca pensé que diría esto, pero ya bastaba con esto del 'One Punch'. Era algo chico lanzado al azar. Supérenlo, por favor", lamentó.

Sin embargo, si hubiese sido superado, DC Comics nunca habría dado el gran momento que cerró la etapa de Geoff Johns a cargo de los cómics de Green Lantern.

Presentando un futuro alternativo para los personajes que confrontaron la guerra de los Sinestro Corps, los Black Lanterns y todo el espectro emocional, Johns entregó un emotivo final destinado para su versión de Guy.

En ese contexto, presentando un bar perdido en medio del universo, vemos a un viejo Guy interrumpido en su buen pasar por un rival, que cae de bruces de un solo puñetazo. ¡Al fin Guy tiene su momento!

Nada como un buen puñetazo para cerrar historias.