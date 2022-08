Una quinta temporada de Young Justice no estaría en los planes de HBO Max actualmente

El futuro de Young Justice no parece muy auspicioso. Si bien la serie aún no es cancelada formalmente, un nuevo reporte sostiene que todavía no habrían planes para una quinta entrega de la producción animada inspirada en los cómics de DC.

Concretamente, de acuerdo a TV Line, HBO Max solo habría aprobado un ciclo de Young Justice y “ese plan no ha cambiado”.

“Actualmente no hay planes para una Temporada 5″, sentenció el reporte.

Después de presentar dos temporadas en Cartoon Network, Young Justice volvió para un tercer ciclo de la mano del streaming DC Universe y posteriormente presentó su ciclo más reciente, Young Justice: Phantoms, mediante HBO Max.

En ese sentido, no deja de ser preocupante que la serie no pueda continuar en ese streaming aunque tampoco es completamente sorprendente ante los cambios que Warner Bros Discovery está considerando para esa plataforma y en general para las adaptaciones de DC.

Así, pese a que aún no habría una decisión definitiva, cabe recordar que tiempo atrás el responsable de Young Justice, Greg Weisman, ya había indicado que la serie seguía a la espera de una renovación.