Una secuela de The Accountant está en desarrollo

The Accountant (o El Contador como es conocida en español) tendrá una secuela. Si bien aún no se anuncia nada de manera oficial, recientemente el director de esa película, Gavin O’Connor, reveló que selló un trato para concretar una continuación de la cinta de 2016 protagonizada por Ben Affleck.

“No habrá una secuela de Way Back, pero estamos haciendo una secuela de The Accountant. Literalmente, cerramos ese trato. Volveremos a hacer The Accountant”, dijo O’Connor a CinemaBlend.

The Accountant se enfocó en la historia de Christian Wolff, un contador que maneja en secreto las operaciones financieras de algunas organizaciones criminales. Así, como la primera película presentó al hermano de Wolff, O’Connor dice que aquel personaje que fue interpretado por Jon Bernthal será un factor en la secuela e incluso sería clave para concretar sus ambiciones de trilogía de esta saga.

“Siempre quise hacer una trilogía porque con la segunda vamos a integrar a su hermano en la historia. Así que habrá más tiempo de pantalla para Bernthal en la segunda”, señaló O’Connor. “Y luego la tercera película será, yo la llamo ‘Rain Man con esteroides’. La tercera película será sobre los dos hermanos, esta extraña pareja. La tercera será una película de amigos”.

Pero ahora una tercera película de The Accountant no estaría aprobada y solo habrían planes para la mencionada segunda película que contaría con Affleck y Bernthal nuevamente en sus papeles de la cinta de 2016.