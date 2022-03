Una secuela o serie de Encanto sería inevitable para Lin-Manuel Miranda

Desde que Disney calificó a Encanto como su nueva franquicia, la idea de otra entrega centrada en la Familia Madrigal ha comenzado a tomar fuerza. Así, aunque aún no hay un anuncio oficial sobre una eventual Encanto 2, Lin-Manuel Miranda planteó que a su juicio otra producción en ese mundo sería prácticamente inevitable.

Durante una entrevista con el portal Collider el responsable de la musica de Encanto fue consulado directamente sobre la opción de ver otra película con Mirabel y compañía.

Miranda no descartó esa opción y mientras indicó que es probable que Disney vuelva al mundo de Encanto, también deslizó que aquello no sería necesariamente con una película y bien se podrían realizar obras o una serie.

“Creo que hay apetito por explorar más a fondo a la familia Madrigal, dada la cantidad de personajes y la cantidad de dones que hay. Y también donde dejamos la historia. Ahora existe una especie de esta versión más plenamente realizada de sí mismos ¿Qué camino podemos tomar? Creo que es una cuestión de cuándo y no (sobre) si (se realizará una secuela), y qué forma tomará eso”, señaló Miranda.

“¿Es esa otra película? ¿Es una serie? ¿Es esa una adaptación teatral en la que tenemos un poco más de tiempo, porque los espectáculos teatrales generalmente duran una hora más que las películas?”, añadió. “No hemos tenido conversaciones sobre qué forma tomará eso, pero quiero decir, sí, estaría dispuesto a continuar explorando eso. Me encanta escribir para Dolores y Camilo. Me encantaría escribir más para ellos. Me encantaría escribir más para Isabela. Así que no estoy seguro de cuál será la próxima forma de eso, pero no hemos tenido conversaciones específicas sobre esto o eso”.

Encanto está nominada en las categorías de “Mejor Película Animada”, “Mejor banda sonora original” y “Mejor canción” de cara a los próximos Premios Oscar, por lo que aunque Disney suele aprovechar al máximo sus éxitos, el desempeño de la cinta en esa premiación ciertamente será un factor a considerar en los planes que el estudio podría tener a futuro.