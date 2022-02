Una serie de Megamente está en desarrollo para el streaming Peacock

Una secuela de Megamente está en desarrollo. De acuerdo a Deadline, DreamWorks Animation está trabajando en una nueva serie que servirá como una continuación de aquella notable película de 2010.

Esta serie tendrá por nombre Megamind’s Guide To Defending Your City y su trama mostrará las aventuras del personaje titular como el nuevo héroe de Metro City. Todo mientras que en un giro que quizás despertará un poco de reticencia por parte de algunos fans, aparentemente la idea de esta producción es que Megamente se posicione como el primer superhéroe influencer.

Más sobre Megamente

“Megamind’s Guide To Defending Your City, producida por DreamWorks Animation, es la continuación en serie de la película de 2010, donde Megamente pasa de ser un supervillano y el terror de Metro City a un superhéroe que aprende en el trabajo. Llevará a la audiencia en el viaje, ya que los confiables robots cerebrales de Megamente grabarán todo, convirtiéndolo en el primer superhéroe influencer del mundo”, dice el reporte sobre la propuesta de la serie.

Por ahora no está claro si elenco de la película original retomará sus roles para esta serie y también hay que tener en cuenta que como Peacock solo está disponible en Estados Unidos, por lo que actualmente se desconoce cómo llegará Megamind’s Guide To Defending Your City a otros territorios.