Una serie de Silk será el primero de múltiples proyectos de Marvel que Amazon Prime Video realizará con Sony

Amazon Prime Video dio luz verde al desarrollo de Silk: Spider Society, una nueva serie live-action que pretende dar el puntapié inicial para varias colaboraciones en apuestas inspiradas en los cómics de Marvel entre ese streaming y Sony.

Silk: Spider Society será desarrollada por Angela Kang, la showrunner de The Walking Dead, y será producida por Phil Lord y Christopher Miller (Spider-Man: Into the Spider-Verse) junto a Amy Pascal. Todo bajo el amparo de Sony Pictures Television.

“Estoy más que emocionada de unirme a la familia de Amazon Studios para este próximo capítulo de mi carrera”, dijo Kang. “Espero con ansias trabajar con el equipo ejecutivo en diversos espectáculos geniales con personajes avanzados para una audiencia global y estoy muy emocionada de sumergirme en mi primer desafío: dar vida a la superheroína coreano-estadounidense Silk en la pantalla”.

Si bien aún no se entregan detalles sobre los otros proyectos de este trato entre Amazon y Sony, Variety reveló que la serie de Slik obviamente se enfocará en las aventuras de Cindy Moon, quien es descrita como “una mujer coreano-estadounidense mordida por la misma araña que mordió a Peter Parker, mientras escapa del encarcelamiento y busca a su familia desaparecida en su camino para convertirse en la superheroína conocida como Silk”.

Por supuesto, esta no es la primera apuesta de Silk que Sony intenta concretar y previamente el estudio había considerado una película para el personaje, además de que cuando la idea de esta serie se reveló en 2020 era Lauren Moon quien estaba vinculada como guionista y Tom Spezialy como showrunner en lugar de Kang.

Pese a que Sony no controla a la mayoría de los personajes de Marvel, la compañía puede acceder a todo lo vinculado a Spider-Man y tendría en su control a cerca de 900 personajes. En ese sentido, considerando que ya hay películas live-action de Morbius, Venom, Kraven y Madame Web, tendremos que esperar para ver que otros proyectos concretará la compañía.