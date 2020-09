Sony está desarrollando una serie live-action de Silk

Cindy Moon podría llegar pronto a la pantalla chica. De acuerdo a Variety, Sony Pictures Television está desarrollando una nueva serie live-action centrada en Silk.

Este proyecto aún no tiene una casa para ser emitido, sin embargo, Sony está negociando con Lauren Moon (Atypical, Good Trouble) para que se haga cargo del guión. Todo mientras Phil Lord y Chris Miller (Spider-Man: Into The Spider-Verse) se encargarán de la producción junto a Amy Pascal.

Silk es un personaje que debutó en los cómics de Marvel en 2014, su nombre real es Cindy Moon y, al igual que Peter Parker, posee poderes arácnidos.

Pese a que Silk es un personaje relativamente nuevo, esta no es la primera vez que se habla de una adaptación live-action de su historia y en el pasado se discutieron proyectos como una película en solitario de la heroína y una producción donde eventualmente compartiría protagonismo con Spider-Gwen y Spider-Woman. Sin embargo, parece que el futuro de Silk ahora está en la televisión y Variety añade que Amazon estaría interesado en quedarse con la serie pero aún no hay nada asegurado.

Hasta el momento no se conocen más detalles sobre la serie de Silk, pero es preciso destacar que este nuevo proyecto de Sony sigue las otras producciones basadas en personajes de Marvel que el estudio tiene en desarrollo e incluyen películas de Karven el Cazador, Venom, Madame Web, Jackpot y potencialmente Spider-Woman.