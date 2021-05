Una serie fitness de Will Smith encabeza a las nuevas producciones originales de YouTube

Pese a que Cobra Kai (una de sus apuestas más reconocidas) migró a Netflix, YouTube quiere seguir potenciando su oferta de contenido original y durante esta semana reveló a los nuevos proyectos que planea estrenar.

El anuncio se concretó en el marco de una presentación para anunciantes y, según recoge Variety, la compañía explicó que su estrategia para estas nuevas apuestas busca centrarse en famosos y creadores de contenido conocidos. Todo con el fin de atraer a la mayor cantidad de audiencia posible.

En ese sentido, uno de los proyectos más llamativos de YouTube es una nueva serie protagonizada por Will Smith. Pero no se ilusionen porque esta no será una apuesta de ficción y el proyecto que por ahora es conocido como Best Shape of My Life simplemente se presentará como una “serie de fitness” con seis partes que “seguirá al actor mientras se desafía a sí mismo para mejorar todos los aspectos de su estado físico con la ayuda de invitados, incluidos atletas profesionales, científicos y expertos, y los mejores creadores de YouTube”.

Esta nueva serie será dirigida por Dexton Deboree y llegará en 2022.

Por otra parte, los nuevos planes de contenido original de YouTube también incluyen a:

Noted (título provisorio), un documental sobre la realización del próximo álbum de Alicia Keys

La tercera temporada de Liza on Demand

Ice Cold , una serie documental que utiliza el “prisma de las joyas de hip-hop para explorar problemas más profundos en torno a la desigualdad racial y el sueño americano”

Recipe for Change (título provisorio), una celebración de la cultura asiática e isleña del Pacífico que también abordará temas como el racismo

Barbershop Medicine, otra apuesta que explorará “el impacto que la raza y el estatus socioeconómico tienen en la atención médica y la longevidad”

“Si eres una persona creativa, quieres trabajar con el lugar que tiene el mayor alcance; esa es la máxima satisfacción, más grande que el dinero”, comentó Robert Kyncl, director comercial de YouTube. “(La economía de los creadores) llegó para quedarse y no es solo YouTube, el mundo entero la ha validado. Está remodelando Hollywood y otras industrias en todo el mundo“.