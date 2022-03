Una serie live-action de God of War podría llegar a Amazon Prime Video

Amazon Prime Video podría convertirse en la casa de una adaptación de God of War. De acuerdo a Deadline, el streaming está negociando para quedarse con los derechos para realizar una serie live-action basada en aquella franquicia de videojuegos de PlayStation.

Esta potencial adaptación de la historia de Kratos está siendo desarrollada por Mark Fergus y Hawk Ostby (The Expanse) y tendría vinculado Rafe Judkins (The Wheel of Time) como productor ejecutivo y shworunner. Todo mientras Sony Pictures Television y PlayStation Productions también colaborarían en la realización de este proyecto.

La saga de videojuegos de God of War arrancó en 2005 y ha seguido vigente de la mano de varios títulos para las consolas de PlayStation. De hecho, siguiendo el lanzamiento de God of War en 2018, actuablemente Santa Monica Studio está trabajando en una nueva entrega llamada God of War: Ragnarok.

Por ahora no hay más detalles respecto a la potencial serie de God of War, pero tengan en cuenta que Sony está planeado varias adaptaciones de juegos de PlayStation que incluyen desde la serie de The Last of Us para HBO Max hasta un programa de Twisted Metal que será amparado por el streaming Peacock.