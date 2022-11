Uno de los guionistas de Rogue One quería realizar una serie de Star Wars sobre un grupo rebelde que perseguía a criminales imperiales

Aunque Andor recién terminó de emitir su primera temporada, Lucasfilm todavía tiene pendiente el estreno de varios nuevos programas de Star Wars que abarcan desde una nueva temporada de The Mandalorian hasta apuestas originales como The Acolyte.

Pero aunque en estos momentos no hay una escasez de proyectos de la franquicia espacial, recientemente Gary Whitta reveló su idea para una llamativa producción.

Mediante Twitter el co-guionista de Rogue One contó que tiempo atrás él y Chris Weitz pensaron en una serie de Star Wars que habría estado ambientada tras los eventos de Return of the Jedi y habría seguido a un grupo rebelde que se dedicaba a perseguir a criminales imperiales.

“Hace años mi co-guionista de Rogue One, Chris Weitz, y yo tuvimos una idea genial para un programa de televisión sobre un grupo Rebelde al estilo del Mossad que perseguía a los criminales de guerra imperiales que huyeron y desaparecieron después de la caída del Imperio. Podría haber sido un marco genial para Rogue One. Sin embargo, nunca hicimos nada con eso”, escribió Whitta.

El guionista no detalló por qué aquel proyecto no avanzó. No obstante, de sus declaraciones se desprende que aparentemente nunca se habría intentado activamente concretar esa historia.