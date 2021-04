Usuarios chilenos del iPhone recibirán alrededor de 37 mil pesos por demanda contra Apple

Una demanda colectiva contra Apple llegó a buen puerto para los usuarios del iPhone en Chile y es que durante esta semana la Organización de Consumidores y Usuarios (ODECU) anunció que logró un acuerdo para que los propietarios de varios aparatos de esa compañía sean compensados.

Esta compensación se consiguió a raíz de una demanda colectiva que fue presentada contra Apple Chile, MacOnline y Reifschneider (los representantes de Apple en Chile) durante 2018 y que apuntaba a la “obsolescencia programada” de varios equipos de la compañía.

De acuerdo a la ODECU, más de 150 mil consumidores se adhirieron a esa acción legal y finalmente durante esta semana la organización logró llegar a un acuerdo con Apple Chile, MacOnline y Reifschneider para que paguen un total aproximado de 2.474 millones de pesos a los propietarios de siete modelos del iPhone que fueron contemplados en esa demanda.

Esa cifra total se repartirá entre todos los usuarios que completen un formulario que será implementado más adelante por Deloitte Chile, la empresa auditora que estará a cargo de este nueva etapa. Así, aunque ese proceso aún no está habilitado, ya están claros algunos requisitos para la postulación.

En primer lugar, según explica la ODECU, el acuerdo conciliatorio solo contempla a los siguientes modelos de smartphones de Apple:

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 7 SE

Esos equipos además tenían que contar con el sistema operativo iOS 10.2.1 o posterior (para iPhone 6, 6s, 6 Plus, 6s Plus y SE) o el sistema operativo iOS 11.2 o posterior (para iPhone 7 y 7 Plus) antes del 21 de diciembre de 2017.

Si tienen un teléfono que cumple esos requisitos, pueden solicitar por el Beneficio Individual de esta compensación por vía electrónica cuando la página conciliacionsmartphones.cl sea habilitada el 21 de abril.

De acuerdo a los plazos que se han estipulado hasta ahora, la implementación de este acuerdo arrancará el próximo 15 de agosto y desde ese día comenzará un plazo de 3 meses para que los potenciales beneficiarios puedan inscribirse en el sitio web. Todo mientas desde el 15 de noviembre Deloitte tendrá un plazo máximo de 60 días para proceder al pago si se cumplen las condiciones.

El monto que recibirá cada usuario será calculado después del proceso de inscripción electrónica de todos los interesados y será determinado al dividir el monto global ($2.474 millones de pesos aproximadamente) entre todos los inscritos y considerando un tope máximo de $37 mil pesos aproximadamente (1,25 UF).