Usuarios de Xbox Game Pass juegan un 30% más géneros y 40 % más títulos

Ha finalizado el E3 2021 con Xbox coronándose como la compañía con la mejor presentación del evento, con un showcase en donde se mostraron 30 títulos, con grandes nombres entre ellos como Age of Empires IV, Forza Horizon 5 y el esperado Starfield de Bethesda.

Uno de los puntos de la presentación y tal como ha sido la tónica durante los últimos años, fue poner el foco en las ventajas que presenta el Xbox Game Pass, el servicio que permite acceder a una gran cantidad de títulos pagando una suscripción mensual, y que recibirá 27 de los 30 juegos presentados en el E3, muchos de estos en su día uno.

Sobre este servicio, y su relevancia en Latinoamérica hablamos con Bernardo Camacho, Xbox Platform Category Manager en Microsoft Latam, quien en nos mencionó que “Xbox Game Pass se ha convertido en un verdadero motor de descubrimiento y una plataforma que está impulsando a la comunidad a probar nuevos juegos”, explicando que “los miembros de Xbox Game Pass juegan un 30% más géneros y 40 % más títulos”, y agregando que “más del 90 % de los miembros de nuestra comunidad admitieron haber jugado un título que no hubieran probado sin Xbox Game Pass”.

“Antes de Xbox Game Pass, yo posiblemente no hubiese comprado juegos de géneros que no acostumbraba, no iba a gastar dinero en algo que podría no gustarme. Con Xbox Game Pass, si me interesa un título que me es desconocido, puedo descargarlo, probarlo y decidir si lo sigo jugando o desinstalarlo, todo sin perder dinero. Que la gente esté jugando más, para nosotros representa un éxito absoluto del servicio y de lo que queremos entregarles a nuestros jugadores. Sobre todo, esto se ha visto reflejado durante la pandemia, donde los videojuegos se han convertido en un espacio para distraerse, conectar con amigos y explorar mundos nuevos cuando no se puede salir de casa”, nos comenta.

Actualmente Xbox Game Pass cuenta con más de 18 millones de jugadores a nivel mundial, y según nos comenta Bernardo, Latinoamérica es una de las regiones del mundo con un mayor porcentaje de suscriptores.

Pero Xbox Game Pass no sería el éxito que está siendo si no fuera por la gran cantidad de títulos con los que cuenta, muchos de los cuales se han lanzado bajo el alero de Xbox Game Studios, un conjunto de estudios que ha ido adquiriendo Microsoft durante los últimos años, y al cual recientemente se sumó Bethesda, dando un impulso aún más fuerte a la compañía, sumando importantes sagas como The Elder Scrolls y Doom.

“Hace un par de años, solo teníamos un puñado de estudios realizando juegos para Xbox. Actualmente, se suman cada vez más estudios con los que trabajamos para desarrollar nuevos títulos para nuestros jugadores y reforzar nuestro compromiso, para continuar creando nuevos títulos y forjar la próxima era de los juegos: evocar mundos nunca antes posibles, permitir que se pueda jugar en todos los dispositivos y entregar el poder de los juegos a todos”, nos menciona Bernardo al respecto.

Mientras que sobre la inclusión de Bethesda nos agrega que “hoy en día compartimos esa búsqueda con Bethesda, no solo como socios, sino como un solo equipo, unidos para llevar los mejores juegos, a más personas, en todas partes. Y mientras miramos hacia el próximo año, me inspira la creatividad de Bethesda y Xbox Game Studios”.

Sobre los juegos que formaron parte de la presentación, nos menciona que “presentamos 30 nuevos títulos, 27 de ellos llegarán a Xbox Game Pass en lo que queda del año. No anunciamos juegos que están recién en desarrollo, ni títulos que van a lanzarse recién en unos años más, estos juegos representan no solo el futuro de Xbox sino que ya son parte del presente: son todos títulos que ya están listos para lanzarse y que llegaran a Xbox Series X|S y PC en los próximos seis meses”.

Sin duda se viene un catálogo fuerte para la Xbox, siendo quizás el único problema el bajo stock de consolas que aún se mantiene en gran parte del mundo y que hace difícil conseguir una consola a menos que estés dispuesto a pagar mucho más dinero en una reventa.

“La demanda por Xbox Series X|S ha sido increíble y nuestros jugadores han sido muy pacientes, entendiendo los problemas externos que afectan la cadena de suministro y que los puertos hoy en día tienen su prioridad puesta en el transporte de vacunas. Aun así, llevamos todo el año trabajando para reponer el stock de las consolas con la intención, si es posible, de llegar con nuevo stock a fechas clave como el Día del Niño en Agosto, Black Friday en octubre o Navidad”, nos explican al respecto.