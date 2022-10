Valve aumenta sus precios recomendados en Steam en diferentes regiones

Steam es una de las plataformas más utilizadas en el mundo de los videojuegos, y siempre se ha destacado por tener precios bastante más accesibles que otras plataformas, así como por sus diferentes ofertas. Ahora lamentablemente, esto se verá afectado y es que desde Valve han anunciado que aumentará los precios de venta recomendados para los diferentes juegos.

Según detallaron, esto aplicará a diferentes regiones, con algunos lugares viendo un incremento de hasta alrededor de un 500% como es el caso de Argentina.

Cabe recordar que desde Steam recomiendan precios a los desarrolladores que no saben cuanto deben cobrar en cada una de las divisas soportadas en la plataforma, y mencionan que “durante muchos años, nuestro equipo ha estado sugiriendo recomendaciones de precios como una guía para desarrolladores que tal vez no tienen el tiempo o los recursos para considerar cuidadosamente los precios en las 39 monedas que ofrece Steam. ¡Son un montón de precios! Estas recomendaciones representan el precio que sugeriríamos en otras monedas para un juego, basándonos en un precio base en dólares estadounidenses. Por ejemplo, estas sugerencias pueden ser útiles si ya decidiste cobrar 19,99 dólares estadounidenses, pero no estás seguro de lo que deberías cobrar en riales cataríes o coronas noruegas”.

Recientemente desde Valve aplicaron una serie de cambios a la herramienta que permite ver los precios recomendados, a las vez que agregaron que “las nuevas recomendaciones ya se han lanzado, pero —como siempre— los desarrolladores controlan sus propios precios en Steam. Cualquier producto podrá usar nuestras conversiones recomendadas para todas o algunas de sus monedas, o incluso no usarlas en ninguna de ellas”.

Desde SteamDB publicaron las diferentes variaciones en los precios y las puedes revisar en el siguiente enlace.