Vancouver dio un importante paso para el reinicio del trabajo en series como The Flash y Riverdale

La frontera de Canadá con Estados Unidos todavía permanece cerrada y todos los viajeros que ingresen a ese país aún deben guardar una curantena obligatoria de 14 días por el coronavirus. Sin embargo, Vancouver dio un importante paso para que durante los próximos meses las diversas películas y series que se filman en esa zona puedan retomar su trabajo.

Según recoge Deadline, este semana Vancouver estableció nuevos protocolos para filmaciones en el contexto del COVID-19 y anunció que “acoge con beneplácito todas las actividades de producción para reiniciar, reanudar o comenzar con los planes de seguridad COVID-19 de los empleadores implementados y en vigencia, desde compañías de producción nacional hasta estudios internacionales que crean contenido en (la Columbia Británica)”.

En ese sentido, si bien Vancouver aún tiene que publicar un par de guías más para los rodajes en medio de la pandemia, el mensaje de esa ciudad para las distintas producciones que se filman allí es que ya quedaría poco para que puedan comenzar a grabar.

Pero Deadline precisa que los protocolos establecidos por Vancouver no son muy específicos y dejan bastante espacio a la interpretación, por lo que las distintas producciones también tendrán que dedicar tiempo a establecer guías claras para retomar su trabajo mientras la amenaza del COVID-19 sigue presente.

Así, el reporte añade que series como The Flash, Riverdale, The Good Doctor, A Million Little Things, Charmed y Midnight Mass, recién estarían contemplando retomar su trabajo entre agosto y septiembre de este año.

Actualmente The Flash y Riverdale pretenden estrenar sus nuevas temporadas en enero de 2021, pero lo que sucederá con esa fecha obviamente dependerá de cuándo y cómo se podrán retomar las filmaciones de las series.