Varios juegos deportivos se sumarán a Xbox Game Pass este mes

Los juegos deportivos marcarán a la línea de videojuegos que se sumarán al servicio de suscripción de Xbox Game Pass a partir de este 4 marzo.

En primer lugar, todo es encabezado por Football Manager 2021 tanto en PC como en consolas.

No es el único, ya que también sumarán a la plataforma juegos como NBA 2K21, para consolas y dispositivos Android a través del servicio xCloud, junto a Madden NFL 21 a través de EA Play (Que está incluido en el servicio de Microsoft).

Además de esos títulos deportivos, también los usuarios de Xbox Game Pass también podrán acceder al videojuego de combates de naves Star Wars Squadrons, que también será parte de las novedades de EA Play.

En cuanto a los juegos que se despedirán del servicio, podrán decirle adiós el próximo 15 de marzo a Alvastia Chronicles, Astrologaster, Bloodstained: Ritual of the Night, Kona y The Witcher 3: Wild Hunt.