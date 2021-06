Varios problemas marcan al lanzamiento de HBO Max

El día de lanzamiento del streaming HBO Max, propiedad del conglomerado WarnerMedia, no ha estado exento de problemas.

A través de redes sociales se han multiplicado varias quejas que tienen relación con la imposibilidad de ingresar al servicio.

Por un lado, usuarios de VTR han utilizado sus cuentas de Twitter para alegar por los problemas en el acceso. Pero no son los únicos, otros proveedores tienen el mismo problema. Personalmente pude comprobar que es imposible acceder con la cuenta de HBO Go.

No es el único inconveniente. Otro problema aún más relevante para el streaming está ocurriendo en las primeras horas de servicio: a la hora de publicación de esta nota existen casos de personas que intentan crear una cuenta, e ingresar su tarjeta de crédito como medio de pago, pero el sistema simplemente les lanza el error.

Dicho error no solo se registra en Chile, ya que usuarios de otros lugares, como Brasil, Perú y Argentina también reportan el mismo inconveniente. Lo pudimos comprobar también:

Este tipo de errores no es algo nuevo para los servicios de streaming, ni menos para WarnerMedia. Múltiples fueron los problemas de la plataforma HBO Go en el pasado, especialmente durante la última temporada de Game of Thrones.

Sin embargo, es llamativo que estos se repitan justo en el día en el que la plataforma comienza su etapa para reclamar un trozo de la torta de los streamings en Latinoamérica.

A continuación, solo una selección de algunos de los reclamos.