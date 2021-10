Vean el nuevo corto de Rick and Morty

Tal y como se había anticipado, durante esta semana se dio a conocer un nuevo corto de Rick and Morty. Esta nueva producción llamada The Great Yokai Battle of Akihabara no está enmarcada en un nuevo ciclo de la serie, sin embargo, tras los cortos anteriores del popular programa animado, presenta una nueva aventura de Rick y Morty.

En ese sentido, en esta historia con temática de Halloween la acción comienza a partir de la búsqueda de un repuesto para la tostadora inteligente de Rick. Pero, como pueden imaginar, las cosas no tardan en complicarse para Sánchez y su nieto.

“La tostadora de Rick está rota. Para repararla, él y Morty deben ir a Akihabara para encontrar el tornillo perfecto y luchar contra un viejo rival en el camino”, adelanta la descripción del corto dirigido por Masaru Matsumoto.

Sin más preámbulos, pueden ver el nuevo corto de Rick and Morty aquí: