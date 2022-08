Vean el nuevo tráiler de The Cosmic Shake, el próximo videojuego de Bob Esponja

En el contexto de su presentación de novedades más reciente THQ Nordic divulgó un nuevo adelanto de su próximo videojuego de Bob Esponja.

Como podrán ver en el video que está más adelante este nuevo tráiler incluye algunas cinemáticas además de vistazos al gameplay del título inspirado en la popular serie animada emitida por Nickelodeon.

Así, mientras estas aventuras de Bob Esponja incluirán a caras conocidas como Patricio Estrella, Calamardo y Gary, también tendrán guiños a otros momentos de la franquicia como las versiones prehistóricas de los personajes.

Bob Esponja: The Cosmic Shake será un juego de plataformas en 3D y puedes ver su nuevo avance aquí:

“¡Bob Esponja regresa a la pantalla en una nueva aventura fantástica! Bob Esponja y Patricio viajan a una multitud de mundos de deseos diferentes, cada uno con su propio entorno y reglas, como los campos de medusas del salvaje oeste o Halloween Rock Bottom”, dice la descripción del juego.

Bob Esponja: The Cosmic Shake (o SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake en inglés) fue desarrollado por Purple Lamp y será lanzado para PC, PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch en una fecha que aún no es determinada.