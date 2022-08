Vean el nuevo tráiler para el remake de Pinocho protagonizado por Tom Hanks

Al ritmo de “When You Wish Upon a Star” se presentó el nuevo tráiler para Pinocho, la próxima película que mezclará realizaciones digitales con live-action para volver a contar la historia de uno de los clásicos de Disney.

Siguiendo la propuesta de remakes anteriores como La Bella y la Bestia (2017) y Aladdin (2019), este nuevo adelanto de Pinocho nos lleva a un mundo familiar y nostálgico pero que tiene algunos cambios respecto a la premisa de la película animada de 1940.

Así, mientras podemos ver a Pepe Grillo y sus esfuerzos por ayudar a Pinocho, las famosas mentiras de la marioneta no son el punto central del avance y se destaca bastante la presencia de Geppetto. Después de todo, el padre de Pinocho será interpretado por nada más ni nada menos que Tom Hanks.

Pinocho fue dirigida por Robert Zemeckis y, sin más preámbulos, puedes ver su tráiler aquí:

Pinocho se estrenará el 8 de septiembre en Disney Plus y, además de Hanks, su elenco contará con Joseph Gordon-Levitt como Pepe Grillo, Cynthia Erivo como el Hada Azul y Benjamin Evan Ainsworth como Pinocho.