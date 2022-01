Vean el primer adelanto de Our Flag Means Death, la comedia de piratas que incluirá a Taika Waititi como Barbanegra

Los piratas se caracterizan por ser rudos, desordenados y un poco salvajes, por lo que cuando un Capitán intenta cambiar esas percepciones con su tripulación se meterá en graves problemas en Our Flag Means Death, la nueva serie de comedia de HBO Max.

Esta producción creada por David Jenkins (People of Earth) será protagonizada por Rhys Darby (What We Do in the Shadows) como Stede Bonnet “un aristócrata mimado que abandona su vida de privilegios para convertirse en pirata”, pero quizás uno de sus principales ganchos es que, además de participar en la producción de esta apuesta, Taika Waititi (Jojo Rabbit, Thor: Ragnarok) aparecerá en esta serie como nada más ni nada menos que el temible Barbanegra.

En ese sentido, aunque el tráiler no muestra directamente la caracterización de Waititi como Barbanegra, en el adelanto queda claro que las andanzas de Bonnet no pasarán desapercibidas y eventualmente ese y otros piratas se fijarán en él.

El elenco de Our Flag Means Death también incluirá a Leslie Jones, Fred Armisen, Kristian Nairn y Nathan Foad. Y, sin más preámbulos, pueden ver el primer avance de la serie aquí:

En una entrevista con EW el showrunner de Our Flag Means Death, David Jenkins, describió la serie como un “show de lugar de trabajo en un ambiente extraño” y también se revelaron algunas fotos que pueden revisar a continuación.

Our Flag Means Death llegará en marzo a HBO Max.