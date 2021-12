Vean el primer tráiler de Blood Origin, la nueva serie precuela de The Witcher

Si todavía no terminan de ver la segunda temporada de The Witcher ya no tienen que preocuparse por lo que se reveló sobre el futuro de la franquicia ya que, después de los reportes que anticiparon la presencia del adelanto en la conclusión del segundo ciclo de la serie, Netflix finalmente dio a conocer el primer tráiler de The Witcher: Blood Origin.

The Witcher: Blood Origin estará ambientada 1.200 años antes de los eventos de la serie de Geralt de Rivia y en particular se enfocará en lo que Netflix describe como “un relato perdido en el tiempo” que " explora la creación del primer prototipo de brujo y los orígenes de la emblemática Conjunción de las Esferas, cuando los mundos de los hombres, monstruos y elfos confluyeron en uno”.

Es decir, esta serie explorará las bases de la mitología que marca que mundo de The Witcher.

En Latinoamérica The Witcher: Blood Origin será conocida como The Witcher: El origen de la sangre y, sin más preámbulos, puedes ver su tráiler aquí:

The Witcher: El origen de la sangre será comandada por Declan de Barra (The Witcher) como showrunner y su elenco contará con Sophia Brown como Éile, Laurence O’Fuarain como Brown y Michelle Yeoh como Scian. El estreno de esta nueva serie ambientada en el mundo de The Witcher está fijado para 2022.