Vean el tráiler de Bel-Air, la nueva serie que transformará a El Príncipe del Rap en un drama

Los nombres son los mismos pero la historia es un poco diferente en el primer tráiler de Bel-Air, la nueva serie que transformará a El Príncipe del Rap en un drama.

Después de lanzar un avance durante noviembre del año pasado, este lunes el streaming Peacock finalmente presentó un tráiler más extenso de esta nueva producción.

Como podrán ver en video que está un poco más adelante, aunque la premisa es la misma y se enfocará en cómo Will se traslada a vivir desde Filadelfia a Bel-Air, esta nueva historia tendrá un tono diferente donde la violencia policial propiciará el cambio en la vida de Will y el entorno adinerado de sus parientes no será algo sencillo de manejar.

De hecho, Peacock describe así la serie: “Ambientada en los Estados Unidos de hoy en día, la nueva serie dramática de una hora de Peacock, Bel-Air, imagina la amada comedia de situación El Príncipe del Rap a través de una nueva y dramática versión del complicado viaje de Will desde las calles del oeste de Filadelfia hasta las mansiones cerradas de Bel-Air. Mientras estos dos mundos chocan, Will cuenta con el poder de las segundas oportunidades mientras navega por los conflictos, las emociones y los prejuicios de un mundo muy diferente al único que ha conocido”.

Sin más preámbulos, puedes ver el tráiler de Bel-Air aquí:

Bel-Air es protagonizada por Jabari Banks como Will, Adrian Holmes como Phillip, Cassandra Freeman como Vivian y Olly Sholotan como Carlton, entre otros. Todo mientras Rasheed Newson y T.J. Brady (The Chi, The 100) están a cargo del programa como showrunner y Will Smith también estará involucrado como productor.

El estreno de Bel-Air está programado para 13 de febrero mediante Peacock, un streaming que solo está disponible en Estados Unidos.