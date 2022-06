Vean el tráiler de Black Bird, la nueva serie de Apple Tv+ con Taron Egerton y Ray Liotta

Apple TV+ dio a conocer el primer tráiler de Black Bird, su nueva serie que no solo contará con actuaciones de Taron Egerton y Paul Walter Hauser, sino que también contemplará uno de los últimos papeles de Ray Liotta, el recordado actor de Goodfellas que falleció el pasado mes de mayo.

Black Bird fue creada por Dennis Lehane (Mystic River) y está basada en el libro In With The Devil: A Fallen Hero, A Serial Killer, and A Dangerous Bargain for Redemption de James Keene y Hillel Levin. A grandes rasgos su trama girará en torno a Jimmy Keene (Egerton), un sujeto que es sentenciado a 10 años en una prisión de mínima seguridad, pero que repentinamente recibe una tentadora oferta para cambiar su vida: cambiarse a una prisión de máxima seguridad, hacerse amigo del presunto asesino en serie, obtener una confesión de él y así reducir por completo su sentencia.

Pese a los riesgos y ante la opción de tener que pasar 10 años en prisión sin ningún tipo de beneficio, Keene accede a la misión. No obstante, su tarea no es tan sencilla como parece y mientras está claro que el presunto asesino, Larry Hall (Paul Walter Hauser), oculta algo, los problemas para Keene no terminarán allí.

En Black Bird Ray Liotta interpretó al padre de Jimmy Keene, el policía Jim Keene; y el elenco de la serie también incluirá a Greg Kinnear como Brian Miller y Sepideh Moafi como Lauren McCauley, entre otros.

Black Bird contará con seis episodios y puedes ver su tráiler aquí:

Los primeros dos episodios de Black Bird se estrenarán el viernes 8 de julio mediante Apple TV+ y el resto de sus capítulos se lanzarán semanalmente a través de ese streaming.