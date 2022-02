Vean el tráiler de The Last Days of Ptolemy Grey, la nueva serie de Apple TV+ protagonizada por Samuel L. Jackson

The Last Days of Ptolemy Grey tendrá seis capítulos con sus dos primeros estrenándose el 11 de marzo. Cada episodio nuevo será estrenado los viernes de cada semanaespañol) Grey, un hombre anciano que esta solo mientras lucha contra la demencia.

Luego de que Ptolomeo es asignado al cuidado de una adolescente huérfana llamada Robyn, interpretada por Dominique Fishback, es invitado a un tratamiento experimental que le permite acceder a solo una vez a los recuerdos de toda su vida. En ese entonces, se propone a encontrar un tesoro escondido antes que se le agote el tiempo.

Mira el tráiler a continuación de la nueva serie de Apple TV+:

Junto a Jackson y Fishback, el elenco está compuesto por Cynthia Kaye McWilliams, Damon Gupton, Marsha Stephanie Blake, Walton Goggins y Omar Miller. Cabe mencionar, que el autor de la novela, Walter Mosley, adaptó su libro para escribirlo en un guion además de ser productor ejecutivo. En este cargo, lo acompañan Ramin Bahrani, Eli Selden, David Levine y LaTanya Richardson.