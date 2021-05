Vean el tráiler para la segunda parte de la adaptación animada de Batman: The Long Halloween

La primera parte de la adaptación animada de Batman: The Long Halloween todavía no concreta su estreno, sin embargo, durante esta semana se dio a conocer el primer adelanto para la segunda película inspirada en el famoso cómic de Jeph Loeb y Tim Sale.

Batman: The Long Halloween- Part 2 contará con el mismo equipo creativo que la primera entrega y bajo la dirección de Chris Palmer (Superman: Man of Tomorrow) presentará la conclusión de la trama que abarcará un año completo de la carrera de Batman.

En ese sentido, este tráiler anticipa que esta cinta pondrá en juego a un montón de personajes conocidos de las historias de Batman como Poison Ivy, Catwoman, Mad Hatter y el Joker. Todo mientras también se mostrará a la creación de Two-Face y los fanáticos podrán ver otra versión más de una escena infaltable en las narraciones con el hombre murciélago: El asesinato de Thomas y Martha Wayne.

Pero, como podrán ver a continuación, eso es solo una parte de todo lo que quiere mostrar Batman: The Long Halloween- Part 2:

La sinopsis de Batman: The Long Halloween- Part 2 dice:

“Inspirado en la icónica historia de DC de mediados de la década de 1990 de Jeph Loeb y Tim Sale, Batman: The Long Halloween, Part Two continúa mientras The Holiday Killer todavía está en libertad y, con Bruce Wayne bajo el hechizo de la venenosa Poison Ivy, Batman está desaparecido. Liberado por un aliado poco probable, Bruce descubre rápidamente al verdadero culpable: Carmine Falcone, el empleador de Poison Ivy. The Roman, con sus filas diezmadas por The Holiday Killer y su negocio girando fuera de control, se ha visto obligado a buscar socios menos deseables: la galería de villanos de Gotham City.

Mientras tanto, Harvey Dent se enfrenta a batallas en dos frentes: intentar poner fin a la guerra de la mafia y al mismo tiempo enfrentarse a un matrimonio tenso. Y, después de un ataque que deja a Harvey horriblemente desfigurado, el fiscal de distrito desata la dualidad de su psique que se ha esforzado toda su vida por reprimir. Ahora, como Two-Face, Dent decide tomar la ley en sus propias manos y juzgar a aquellos que le han hecho daño a él, a su familia y a todo Gotham. En última instancia, el Caballero de la Noche debe reunir las trágicas piezas que convergieron para crear Two-Face, Holiday Killer, Batman y la propia Gotham City”.

El elenco de las películas animadas de The Long Halloween será encabezado por Jensen Ackles como Batman y Josh Duhamel como Harvey Dent. La segunda película aún no tiene una fecha de estreno, pero la primera parte será lanzada el 22 de junio.