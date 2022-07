Vean un acercamiento a la serie antológica de terror basada en las obras de Junji Ito que presentará Netflix

La plataforma de streaming Netflix presentó algunas imágenes de lo que será su nueva serie de anime antológica basada en las obras del renombrado mangaka Junji Ito.

Bajo el nombre de Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre, se espera que la serie llegue al streaming durante 2023 y adapte 20 de las historias del autor japonés. Entre esas historias que serán trasladadas al terreno de la animación se encontrarán segmentos de obras como Tomie, Souichi y The Hanging Balloons.

Al mismo tiempo, Netflix también reveló a parte del elenco de voces de la serie, incluyendo a seiyus como Takahiro Sakurai, Romi Park, Yoko Hikasa, Hisako Kanemoto y Natsumi Takamori.

Pueden ver las imágenes a continuación.