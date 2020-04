Velveteen Dream, estrella de la WWE, negó haber enviado fotos explícitas a menores

A través de su cuenta de Twitter, el luchador Velveteen Dream se refirió a las acusaciones en su contra que involucraban el envío de imágenes explícitas a menores de edad.

La estrella de la WWE, que ha destacado en el programa NXT durante el último año, aseguró que una de sus fotos privadas fue compartida sin su consentimiento y está investigando el hecho.

“Tengan la seguridad de que no me comuniqué inapropiadamente con nadie. Se compartió una foto privada mía sin mi consentimiento o conocimiento y estoy trabajando con terceros para investigar este asunto”, explicó en un tweet.

El origen de la acusación es una publicación en Reddit, en donde un menor de edad aseguró que el luchador solicitó imágenes de desnudos.

“Publicó en su historia de Instagram que sus DM estaban abiertos y ahora realmente está enviando mensajes a mis amigos y a mí de naturaleza sexual. Me gustaría pensar que es un hacker, pero no lo sé. ¿Cómo empiezo a abordar esto? ¿Cómo me contacto con WWE? Tengo pruebas”, indicó el mensaje.

La persona tras la publicación, que aseguró tener 17 años, también dijo que el luchador lo bloqueó de Instagram luego de que no le envío de vuelta una imagen con un desnudo. Además, también clamó que las imágenes fueron solicitadas a sus amigos, de 15 y 16 años.