Amazon Games por MMO de El Señor de los Anillos que ya existe: “El escenario más probable es que la gente simplemente se cambie"

Hace tan sólo unos días desde Amazon anunciaron sus planes para un nuevo MMO basado en El Señor de los Anillos, el cual será desarrollado por el estudio tras New World. La decisión causó impresiones diversas, sobre todo dado que ya hay otro multijugador online basado en la franquicia de Tolkien. Ante esto, es que el vicepresidente de Amazon Games, Christoph Hartmann se refirió al respecto y lo que cree que ocurrirá.

En conversación con GamesIndustry.biz, es que señaló que tiene un gran respeto por Standing Stone Games, desarrolladores de The Lord of the Rings Online, agregando que “tienen una base de fans, no enorme, pero muy dedicada”.

Es así como agrega que “el escenario más probable es... que la gente simplemente se cambie, porque el otro es un juego antiguo. No es un mal juego, pero la industria avanza en algún momento, y ha pasado mucho tiempo desde su lanzamiento hasta el nuestro”

Hay que mencionar que desde Standing Stone también emitieron un comunicado tras el anuncio de Amazon señalando que el juego no va a desaparecer.

“LOTRO es como los longevos Ents, Elfos y Enanos; y nosotros, simples mortales, somos los administradores de LOTRO y su comunidad. Standing Stone tiene toda la intención de hacer crecer y apoyar a esta comunidad. El camino sigue siempre...”, mencionaron.