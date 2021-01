Vin Diesel explicó la importancia de la “Justicia para Han” en Rápido y Furioso 9

Han Seul-Oh, el personaje interpretado por Sun Kang, podría haber tenido un debut y despedida en The Fast and the Furious: Tokyo Drift. Pero el personaje volvió para estar presente en la cuarta película, Fast & Furious, forjando así a un estado de precuela que marcó a las siguientes producciones de la franquicia. Claro, mientras Han estuviese con vida, todo estaba sucediendo antes de los eventos de Tokyo Drift en donde el corredor encontró su fin.

Su muerte finalmente fue recreada en el final de Fast & Furious 6, transformándose así en el detonante de toda la historia de Furious 7, ya que aquella secuela reveló al culpable de su deceso: el Deckard Shaw interpretado por Jason Statham.

Pero cuando este último forjó una alianza con Toretto y compañía en The Fate of the Furious, la octava y última película que hasta ahora ha sido estrenada de la saga principal, no faltaron los fans que levantaron el cartel de “Justicia para Han”. Obviamente Deckard tenía que rendir cuentas por la muerte y nadie iba a aceptar así como así a las alianzas.

El verdadero terremoto para los fans se concretó una vez que se reveló el tráiler de Fast 9, la postergada próxima película de la serie, ya que no solo Han va a regresar, explicándose de alguna forma cómo se salvó de la muerte, sino que el tráiler anticipó que justamente “la justicia se acerca”.

Con todo lo anterior en cuenta, Vin Diesel abordó la importancia de Han para la franquicia y cómo su retorno está relacionado al corazón de la próxima película de la franquicia de los rápidos y furiosos.

“Han es un personaje integral en esta franquicia. Si recuerdas, es el responsable de los años de ausencia de Dom Toretto. Él es el que trabaja con él en México, es el único que sabe dónde está Dom y, en muchos sentidos, es el puente para Dom cuando Dom regresa a Tokyo Drift. Entonces, hay algo muy especial y mágico en el personaje de Han. Cuando veas la película, lo sentirás, pero creo que en el fondo es otro testimonio de que no solo no le des la espalda a la familia, sino que no te rindas con la familia. Sin revelar la trama, ese es el tema: no renuncies a la familia”, recalcó Diesel según revela Cinemablend.

F9 se estrenará a fines de mayo de este año y como parte de su historia se presentará al hermano de Torretto, interpretado con John Cena, quien pondrá en jaque a todo el tema de la familia que ha impulsado a esta saga.