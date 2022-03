Vin Diesel potenció las especulaciones sobre una recreación digital de Paul Walker en Rápido y Furioso 10

Desde que se reveló que la saga de las alocadas persecuciones e imposibles carreras de autos terminaría con Rápido y Furioso 11, han existido especulaciones respecto a qué harán el director Justin Lin y compañía para sorprender a los fanáticos. Después de todo, uno de los memes más recurrentes en torno a la franquicia, ya se convirtió en realidad en Rápido y Furioso 9.

En ese sentido, aunque no hay que especular mucho para imaginar que de una u otra forma Rápido y Furioso 10 y Rápido y Furioso 11 incluirán trucos que desafían toda lógica, parece que la producción de esas películas también querría asombrar a sus fanáticos con algo mucho más emotivo.

Si bien aún no hay nada confirmado al respecto y por ahora todo esto simplemente está en el terreno de las conjeturas, recientemente una publicación de Vin Diesel impulsó la idea de que las próximas películas de Rápido y Furioso (y en particular la décima entrega de la saga) podrían incluir una aparición de una recreación digital de Paul Walker como Brian O’Conner.

Días atrás Diesel utilizó su cuenta de Instagram para ponerse al día con sus seguidores y, después de agradecer a Universal por su compromiso con la saga de Toretto, el actor dijo que en la siguiente entrega “hay ángeles que vienen a esta mitología que los harán sonreír a todos”.

“Buenos días planeta. Sé que no he publicado durante un tiempo, cuando las personas en el mundo sufren, tiendo a retirarme de los actos superficiales de las redes sociales”, señaló el actor. “Sin embargo, sé que hay muchos de ustedes que realmente esperan sinceramente saber de mí y saber cuál es mi estado de ánimo. Me acerco al final de la primera saga… que es (Rápido y Furioso). Es muy intenso, aunque dios ha traído un talento tan increíble para ayudarme a completar esta mitología, no puedo evitar recordar que... todos ustedes han sido parte de este viaje. Todos ustedes han sido parte de esta familia. No puedo creer que Universal Studios se comprometa con un final de dos partes… su apoyo y creencia en esta mitología me sorprende y me hace sonreír. Hay ángeles que vienen a esta mitología que los harán sonreír a todos. Jaja. Los amo a todos... y desde el fondo de mi alma, espero hacerlos sentir orgullosos”.

Por supuesto, en ninguna parte de esa publicación Diesel menciona a Walker, quien falleció en 2013. No obstante, la referencia a un “ángel” y algo que alegraría a los fanáticos bastaría para apuntar en esa dirección. Después de todo, tiempo atrás el propio director de Rápido y Furioso 10, Justin Lin, indicó que ha considerado incluir a Brian O’Conner en las últimas películas de esa saga.

Actualmente Rápido y Furioso 10 planea estrenarse en mayo de 2023 y, además del regreso de personajes conocidos, contará con Jason Momoa como antagonista y Daniela Melchior en un nuevo papel.