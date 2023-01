Vince McMahon pagó millones de dólares para cerrar el caso de una exárbitro que lo acusó de violación

De acuerdo a información de The Wall Street Journal, el multimillonario Vince McMahon, mayor accionista de la WWE y actual presidente de la junta directiva, llegó a un acuerdo con Rita Chatterton, una exárbitro de la compañía de lucha libre que trabajó durante un par de años en la década los ochentas y lo acusó de violación.

La denuncia de Chatterton originalmente surgió en abril de 1992, durante una emisión del programa televisivo Now It Can Be Told conducido por Geraldo Rivera. Durante esa emisión, la mujer denunció que McMahon la obligó a practicarle sexo oral en su limusina y, cuando ella se negó, fue víctima de una violación. El hecho luego resurgió en junio de 2022, en una nueva entrevista de Chatterton con The New York Magazine.

A fines del año pasado, el Wall Street Journal reveló que Chatterton buscaba demandar por $11.75 millones de dólares en daños. Aunque no se revelaron los detalles del acuerdo, el informe indica que la cifra sería menor a lo exigido por la exreferí. Jerry McDevitt, abogado del dueño de la WWE, aseguró que: “el señor McMahon niega y siempre ha negado el haber violado a la señorita Chatterton. Y llegó a un acuerdo solo para evitar el costo del litigio”.

Según el informe, la mesa directiva de la WWE se negó en diciembre pasado a aceptar que Vince McMahon volviese a la junta. En ese momento, se mencionó que habían detectado una información que no se había dado a conocer públicamente, aunque se desconoce si eso tuvo relación con el caso de Chatterton.

Una empresa marcada por el regreso de Vince

Durante este mes, McMahon realizó cambios en los estatutos para para unirse a la mesa directiva, agregar dos nuevos directores de confianza y forzar la remoción de otros ejecutivos. Todo lo anterior ha generado una polémica que incluyó una demanda presentada por un accionista minoritario.

En ese escenario, el actual CEO de la WWE, Nick Khan, participó de una entrevista con el podcast de Bill Simmons asegurando que creía que no habrían más denuncias en contra de McMahon. “Se siente como si lo que sucedió, sucedió, y está ahí afuera y la gente lo sabe. Siempre he visto a Vince como alguien muy honesto con estas cosas. Incluso cuando el proceso comenzó el verano pasado, no había nada que ocultara, nada que encubriera. Fue muy honesto al respecto, lo aprecié y creo que muchas otras personas también lo hicieron”, dijo Khan.

El creador de la WWE se vio obligado a alejarse de la compañía a mediados del año pasado luego de que saliesen a la luz pagos realizados para ocultar relaciones extramaritales y que fueron puestos en duda por la utilización de recursos de la compañía. En esa línea, el WSJ explica que este nuevo acuerdo se concreta tras millonarios acuerdos previos. En 2018 pagó $7.5 millones de dólares a una exluchadora que denunció que la obligó a darle sexo oral, mientras que en 2022 se reveló que pagó $3 millones de dólares a una exempleada con la que supuestamente tuvo una aventura.

Por ahora Vince McMahon sigue involucrado en las decisiones directivas mientras se discute la venta de derechos televisivos de la empresa de lucha libre y se evalúa una potencial venta.