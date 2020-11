¿Vuelve Lady Sif? Jaimie Alexander generó especulaciones sobre una posible aparición en la serie de Loki

Cuando las películas de Marvel Studios comenzaron a explorar el mundo de Thor, Lady Sif se presentó como un personaje que eventualmente podría ser clave para las aventuras del dios del trueno. Sin embargo, después de sus apariciones en Thor y Thor: The Dark World, la guerra asgardiana y amiga de Thor dejó de figurar en las películas del MCU.

Así, la última aparición de Lady Sif se concretó en la segunda temporada de Agents of S.H.I.E.L.D, donde llegó a la Tierra con una misión encomendada por Loki disfrazado como Odín.

No obstante, pese a que eso fue lo último que vimos del personaje en pantalla y solo se mencionó que desapareció con el chasquido de Thanos, ahora hay fanáticos del MCU que creen que Sif podría aparecer en la nueva serie de Loki.

Si bien hasta ahora no hay información oficial ni rumores que apunten en esa dirección, esta semana Jaimie Alexander, la actriz encargada de interpretar a Lady Sif, compartió una foto indicando que se dirigía a filmar un proyecto en Atlanta.

Alexander no detalló en qué estaba trabajando, pero como la serie de Loki se filma en ese lugar las especulaciones no tardaron en comenzar.

Por supuesto, por ahora no hay nada confirmado y la posible aparición de Lady Sif en la serie de Loki se basa en conjeturas realizadas en base a esa foto y declaraciones previas de la actriz donde comentó que no podía revelar muchos detalles sobre sus proyectos a futuro. Pero quién sabe, quizás la serie que está en desarrollo para Disney Plus pueda retomar la historia del personaje.

La serie de Loki actualmente no tiene una fecha de estreno.