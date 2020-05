WandaVision habría alcanzado a completar sus filmaciones antes de las medidas por el coronavirus

Al igual que muchas compañías, Marvel Studios tuvo que detener las filmaciones de sus series y películas para prevenir más contagios de COVID-19.

Hasta ahora la compañía no ha anunciado cuándo podrá retomar esos rodajes y mientras algunos reportes apuntan a que eventualmente Marvel Studios podría continuar el trabajo en producciones como The Falcon and The Winter Soldier, un nuevo rumor dice que eso no sería necesario con WandaVision.

Y es que de acuerdo a Murphy’s Multiverse, WandaVision habría alcanzado a terminar sus filmaciones antes de que se implementaran todas las restricciones y medidas por la pandemia.

En concreto, el reporte dice que “después de todo, WandaVision ha terminado de filmar y posiblemente también se hicieron los efectos visuales en la serie. Todo lo que queda es la edición”.

Es decir, de acuerdo a este rumor, WandaVision solo tendría pendiente la edición y algunas refilmaciones antes de su estreno que sigue planificado para diciembre. No obstante, eso no significa que la serie efectivamente se estrenará en esa fecha.

Más allá de que esto es un rumor y no hay nada confirmado por el momento, Marvel Studios suele estrenar sus producciones en cierto orden por temas ligados a la coherencia de su universo cohesionado. Por lo que no es descabellado pensar que eventualmente el estreno de WandaVision podría postergase para esperar a que se complete el trabajo en The Falcon and The Winter Soldier y dejar la serie con un debut más cercano a lo que será Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

WandaVision retomará la historia de Wanda Maximoff después de los eventos de Avengers: Endgame y mientras se espera que de alguna forma ella traiga de regreso al destruido Vision, todo apunta a que en esta apuesta Scarlet Witch finalmente desatará sus poderes.