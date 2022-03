Warner Bros aplazó los estrenos de The Flash y Aquaman and The Lost Kingdom hasta 2023

Aunque todo parecía marchar de buena manera para los fanáticos de DC tras el estreno de The Batman, durante este miércoles las cosas cambiaron un poco ya que Warner Bros decidió ajustar su calendario de estrenos para este 2022.

Concretamente, como anticipó Dwayne Johnson, el estudio optó por atrasar el estreno de Black Adam y DC Liga de Súper-Mascotas. Pero eso no es todo, porque mientras la cinta live-action encabezada por “La Roca” ahora llegará en octubre en lugar de julio, Variety reporta que Warner Bros también cambió las fechas de estreno de The Flash, Aquaman and The Lost Kingdom y Shazam! Fury of the Gods.

Partiendo por las malas noticias, la película del velocista escarlata ya no se presentará durante noviembre de este año y recién llegará a los cines de Estados Unidos en junio de 2023, casi diez años después de que se comenzó a hablar de esta producción cinematográfica de The Flash.

Por su parte, la secuela de Aquaman ya no debutará en diciembre de este año y la cinta titulada Aquaman and The Lost Kingdom se presentará a partir del 17 de marzo de 2023 en Estados Unidos.

Pero aunque estos cambios reducirán en el número de películas live-action de DC que Warner Bros. presentará este 2022, también hay una buena noticia porque la espera por la secuela de Shazam será más corta ya que Shazam! Fury of the Gods ahora llegará el 12 de diciembre de este año y no tendremos que aguadar por ella hasta 2023.

Entonces, en resumen, el calendario de estrenos cinematográficos de DC en el corto plazo quedó con las siguientes fechas para Estados Unidos:

DC Liga de Súper-Mascotas - 29 de julio de 2022

Black Adam - 21 de octubre de 2022

Shazam! Fury of the Gods - 12 de diciembre de 2022

Blue Beetle* - 18 de agosto de 2023 [*esta fecha de estreno no ha cambiado recientemente]

Aquaman and The Lost Kingdom - 17 de marzo de 2023

The Flash - 23 de junio de 2023

Por supuesto, esas no son las únicas películas basadas en los cómics de DC que llegarán durante los próximos años, pero el estudio todavía no detalla sus planes para Wonder Woman 3 ni ha confirmado The Batman 2.

Por otra parte, lejos de las películas de superhéroes, Warner Bros postergó hasta diciembre de 2023 el estreno de la película de Willy Wonka protagonizada por Timothee Chalamet y dejó para agosto del próximo año a The Meg 2.