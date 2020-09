Warner Bros. movería los estrenos de Wonder Woman y Dune para fortalecer a Tenet

El escenario generado por la pandemia de coronavirus tiene a la industria cinematográfica en una especie de pausa involuntaria, en donde gran parte de los estrenos del corto plazo están en duda.

De hecho, como el primer fin de semana de Tenet en Estados Unidos estableció que los cines aún no están preparados para confrontar a varios grandes estrenos al mismo tiempo, tanto por las medidas sanitarias necesarias como los números de asistencia, es muy improbable que se concrete una sucesión de lanzamientos en lo que resta del año.

De ahí que ahora Deadline publicó que probablemente Wonder Woman 1984 será postergada otra vez, dando el salto desde comienzos de octubre hasta noviembre o inclusive diciembre de este año.

Dicha decisión sería impulsada por lo que sucede con los cines de Nueva York y Los Angeles, ya que ambos grandes mercados recién abrirían sus puertas en octubre. Y como en el estudio quieren asegurar que Tenet no tenga mayor competencia, moverá el calendario del resto de sus producciones.

Dicha decisión también generaría un efecto dominó en todo Hollywood, ya que Deadline asegura que Marvel Studios estaría dispuesta a mover a Black Widow, pero aún no lo ha oficializado. Al mismo tiempo, como está contemplado el estreno de la próxima película de James Bond, No Time To Die, el cambio de Wonder Woman 1984 a noviembre o diciembre también implicaría que Dune sea postergada a una fecha posterior.

A grandes rasgos, en el escenario actual, las películas necesitarán más aire en cartelera, menos competencia, por lo que cada estudio solo jugaría algunas de sus cartas, evitando así los números rojos del balance que augura una competencia más dura con menos asistentes en las salas ante los riesgos de contagio por COVID-19.

El otro elemento importante es que los más recientes tráilers de Wonder Woman 1984 y Dune no han incluido una fecha de estreno, solo comprometiéndose con frases como “muy pronto” o “solo en cines”, lo que refleja que todo el escenario está en una constante evaluación.