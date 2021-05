Warner Bros. no habría entendido la escena del viaje en el tiempo de Flash en Justice League

Barry Allen tiene una de las escenas más vistosas y llamativas de la versión de Justice League de Zack Snyder y es que mientras en la edición cinematográfica el Flash de Ezra Miller se dedicó a salvar a una familia rusa, en la batalla final del denominado “Snyder Cut” el velocista sacó a relucir sus poderes y retrocedió el tiempo para salvar al mundo.

Pero aunque la escena de Flash ciertamente fue uno de los puntos más comentados de la cinta que ahora se conoce como Zack Snyder’s Justice League, los encargados de los efectos visuales de esa producción acusan que los ejecutivos de Warner Bros simplemente no habrían entendido esa secuencia durante el desarrollo inicial de la cinta.

Particularmente, entrevista con el canal Beyond the Trailer (vía Comicbook), John “DJ” Des Jardin, el supervisor de efectos visuales de Justice League, acusó que desde el estudio no comprendían esa escena dando a entender que por eso habría sido eliminada de la película tan pronto como Snyder dejó la producción.

“Es gracioso, porque eso siempre estuvo en la historia”, dijo Jardin. “Filmamos de esa manera en 2016. Fue algo que, no sé qué era, el estado de ánimo del estudio en ese momento. Para ser honesto simplemente no lo entendieron, estaban como: ‘no entiendo esto’. Tal vez era la naturaleza de (la escena) o la naturaleza de la post-visualización o lo que sea, pero fue una de las primeras cosas que desecharon después de sacar a Zack de la película, lamentablemente”.

Por supuesto, la escena donde Flash retrocede el tiempo no solo resulta clave para la trama que Snyder planeaba hacer con el resto de las películas de Justice League sino que también aporta un importante desarrollo para Barry Allen. No obstante, previamente el propio Snyder ya había señalado que la alteración del tiempo por parte del velocista fue un punto de conflicto entre él y Warner Bros.

“Eso siempre fue una manzana de la discordia con el estudio: no querían que retrocediera en el tiempo allí”, señaló Snyder en una entrevista con Yahoo en marzo de este año.

En ese sentido, la supuesta confusión de Warner Bros respecto a la escena no deja de ser curiosa considerando que algunas de las historias más conocidas de Barry Allen precisamente involucran a los viajes en el tiempo (recuerden a Flashpoint y varios argumentos de la serie The Flash). Pero claro, esa confusión explicaría por qué ese notable momento no figuró en la edición cinematográfica.