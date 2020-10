Warner Bros postergó el estreno de The Batman y varias películas DC

Suman y siguen los cambios en la cartelera cinematográfica de los próximos años a causa del COVID-19. Ahora Warner Bros. trasladó el estreno de The Batman, la próxima película del hombre murciélago, desde octubre de 2021 a marzo de 2022.

La medida era esperada desde que este lunes fue dado a conocer que la adaptación de Dune sería trasladada desde diciembre de este año a octubre del próximo año.

Pero la película del héroe de Gotham no es la única que fue postergada. En The Wrap también revelan que de aquí hasta marzo de 2022, solo Wonder Woman 1984 llegará a los cines.

The Flash pasó ahora de junio de 2022 a noviembre de 2022

Shazom 2 se trasladó de diciembre de 2022 a junio de 2023

Black Adam ahora no tiene fecha de estreno, luego de que previamente se contemplase un estreno en diciembre de 2021.

Lo mismo ocurrirá con una película de Minecraft, que originalmente estaba contemplada para marzo de 2022

La única película que adelantó su estreno es The Matrix 4, ya que su estreno se planeaba para abril de 2022, pero ahora se espera para la Navidad de 2021.